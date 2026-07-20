RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A./D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D18 VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 20 luglio 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, per chi percorre il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e proviene dalla SS4 Salaria, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, seguire le indicazioni per la SS4 Salaria ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord allo svincolo di Settebagni.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A., seguire le indicazioni per l’inversione di marcia e rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna, per poi immettersi sulla D18 Diramazione Roma nord.