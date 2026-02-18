RAMO ALLACCIAMENTO A60 TANGENZIALE DI VARESE/A8: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO MILANO A8 MILANO-VARESE: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A9 E USCITA BUSTO ARSIZIO
Roma, 18 febbraio 2026 – E’ stata annullata la chiusura, per chi percorre la A60 Tangenziale di Varese, del ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, da via del Gaggiolo verso Milano, prevista dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, di seguito indicate, sulla A8 Milano-Varese, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina-Uboldo-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno. Chi supererà lo svincolo di Castellanza, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno-Origgio-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Origgio.
DALLE 1:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 FEBBRAIO
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno-Origgio-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Origgio-
Chi supererà lo svincolo di Lainate Arese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo ovest, SP527 Bustese verso Uboldo-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 5:00 DI SABATO 21 FEBBRAIO
-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia di uscire a Castellanza o a Gallarate.