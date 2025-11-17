RAMO ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE/A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A27 VERSO BELLUNO
RAMO ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE/A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A27 VERSO BELLUNO
Roma, 17 novembre 2025 – Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A27 Mestre-Belluno, verso Belluno.
In alternativa, proseguire lungo gli svincolo verso il Raccordo Marco Polo in direzione Aeroporto, uscire a Dese e rientrare allo stesso svincolo verso la A27/Belluno.