RAMO ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE/A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A27 VERSO BELLUNO

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma, 8 maggio 2025 – Per consentire lavori di competenza CAV – Concessioni Autostradali Venete – dalle 20:00 di questa sera, giovedì 8, alle 5:30 di venerdì 9 maggio, sarà chiuso, per chi percorre la A57 Tangenziale di Mestre e proviene da Padova, il ramo di immissione sulla A27 Mestre-Belluno, verso Belluno.

In alternativa, proseguire sulla A57 verso Venezia/Trieste, uscire a Marcon e rientrare dallo stesso svincolo verso Padova, per poi immettersi sulla A27 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Belluno.