RAMO ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE/A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A27 VERSO BELLUNO
RAMO ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE/A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A27 VERSO BELLUNO
Roma, 1 dicembre 2025 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiuso, per chi percorre la A57 Tangenziale di Mestre, il Ramo di immissione sulla A27 Mestre-Belluno, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Belluno.
In alternativa, proseguire lungo gli svincolo verso il Raccordo Marco Polo in direzione Aeroporto, uscire a Dese e rientrare allo stesso svincolo verso la A27/Belluno.