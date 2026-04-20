RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULL’R5 R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULL’R6
RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULL’R5
R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULL’R6
Roma, 20 aprile 2026 – Sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est di Milano/R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto e sull’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi percorre la A51 Tangenziale est e proviene da Usmate, il Ramo di immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Chiaravalle.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna, seguire le indicazioni per Bologna lungo l’R6 Raccordo A51-A1 e la A1 Milano-Napoli;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia, proseguire sull’R6 Raccordo A51-A1 verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, seguire poi le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia lungo l’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto;
-sarà chiuso, per chi percorre l’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto e proviene da Piazzale Corvetto, il Ramo di immissione sull’R6 Raccordo A51 Tangenziale est-A1, in direzione della A1.
In alternativa, seguire le indicazioni per Bologna lungo l’R5 Raccordo Piazzale Corvetto- A1 e la A1 Milano-Napoli.