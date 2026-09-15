RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)
RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)
Roma, 15 settembre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso, per chi percorre la A51 Tangenziale est di Milano e proviene da Usmate, il Ramo di immissione sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Chiaravalle.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna: proseguire sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) verso Bologna ed entrare in A1 verso Bologna;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia: proseguire sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano, seguire poi le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.