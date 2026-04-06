RAMO ALLACCIAMENTO A51/R5 E R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO ALLACCIAMENTO A51/R5 E R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 6 aprile 2026 – Sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto e sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 10 APRILE
-sarà chiuso, per chi percorre la A51 Tangenziale est di Milano e proviene da Usmate, il Ramo di immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna.
In alternativa, immettersi sul Raccordo A51-A1 (R6) verso Bologna, per poi entrare in A1, nella stessa direzione. Chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia, potrà proseguire sul Raccordo A51- A1 (R6) verso Bologna, entrare in A1, uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);
-sarà chiuso il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna.
Di conseguenza, si dovrà proseguire obbligatoriamente sul Raccordo A1-A51 (R6), dove si potranno seguire le indicazioni per Bologna.
Chi è diretto verso San Donato/Paullo/Metanopoli, potrà immettersi in A1, uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo verso A51, per poi immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 10 ALLE 5:00 DI SABATO 11 APRILE
-sarà chiuso il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 (R6), uscire dal nodo di San Donato verso Milano Piazzale Corvetto;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 (R6), uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est di Milano, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare in A51 verso Bologna, proseguire sul Raccordo Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5), verso Bologna, presso il nodo di San Donato e seguire poi le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.