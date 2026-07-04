RAMO ALLACCIAMENTO A51/R5, A1 MILANO-NAPOLI E RAMO ALLACCIAMENTO R5/A51: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO ALLACCIAMENTO A51/R5, A1 MILANO-NAPOLI E RAMO ALLACCIAMENTO R5/A51: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 4 luglio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5, sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il Ramo che dalla A51 Tangenziale est immette sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), per chi proviene da Usmate ed è diretto verso Chiaravalle.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna, proseguire sul Raccordo A51-A1 (R6) verso Bologna e immettersi in A1, in direzione Bologna;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia, proseguire sul Raccordo A51-A1 (R6) verso Bologna, uscire a svincolo di San Giuliano, rientrare dallo stesso svincolo verso Milano e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);
-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa l’uscita di Melegnano, per chi proviene da Milano.
In alternativa si potrà uscire a San Giuliano Milanese o a Lodi;
-sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) immette sulla A51 Tangenziale est, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto ed è diretto verso Usmate.
In alternativa, proseguire lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo seguendo le indicazioni per Milano/Tangenziale est.