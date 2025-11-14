RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26
Roma, 14 novembre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 18 NOVEMBRE E DALLE 22:00 DI VENERDI’ 21 ALLE 6:00 DI SABATO 22 NOVEMBRE
-sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, da Milano verso Genova.
In alternativa, immettersi in A26 verso Gravellona Toce, uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.
DALLE 22:00 DI SABATO 22 ALLE 6:00 DI DOMENICA 23 NOVEMBRE
–sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, da Torino verso Genova e Gravellona Toce.
In alternativa, uscire a Biandrate, al km 73+600 della A4 e rientrare dalla stessa stazione verso Genova o Gravellona Toce.