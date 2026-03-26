RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26

Roma, 26 marzo 2026 – Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrambe le direzioni, Genova e Gravellona, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Milano, uscire a Biandrate, al km 73+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Torino, per poi immettersi in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova o in direzione Gravellona;

-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo.

In alternativa, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona, uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.