RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26
Roma, 21 novembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova e Gravellona Toce.
In alternativa, uscire a Biandrate, al km 73+600 della A4 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Torino, per poi immettersi in A26 verso Genova o Gravellona Toce.