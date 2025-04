RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE DA MILANO VERSO GENOVA

Roma, 20 aprile 2025 – Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 aprile, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Biandrate, al km 73+600 della A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 a Vercelli est, per riprendere il proprio itinerario in direzione del capoluogo ligure.

Si ricorda la chiusura, nella stessa notte e sempre verso Genova, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, del tratto allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole-allacciamento A10 Genova-Savona, per lavori di manutenzione delle gallerie.