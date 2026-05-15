RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 VERSO GRAVELLONA
Roma, 15 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Milano, uscire a Biandrate, al km 73+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino, per poi immettersi in A26 verso Gravellona Toce.