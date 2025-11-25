RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A26
Roma, 25 novembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa, uscire a Biandrate, al km 73+600 della A4 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Torino, per poi immettersi in A26 verso Gravellona Toce.