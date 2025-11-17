RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 17 novembre 2025 – E’ stata annullata la chiusura del Ramo di immissione dalla A4 Torino-Trieste sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 17, alle 6:00 di martedì 18 novembre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure di seguito indicate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza:
-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, da Milano verso Genova.
In alternativa, immettersi in A26 verso Gravellona Toce, uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova;
-dalle 22:00 di sabato 22 alle 6:00 di domenica 23 novembre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, da Torino verso Genova e Gravellona Toce.
In alternativa, uscire a Biandrate, al km 73+600 della A4 e rientrare dalla stessa stazione verso Genova o Gravellona Toce.