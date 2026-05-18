RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A13 VERSO BOLOGNA
RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A13 VERSO BOLOGNA
Roma, 18 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Milano oltre l’allacciamento A13, uscire a Padova est, al km 363+700, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare alla barriera di Padova sud sulla D13 Diramazione Padova sud;.
-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare alla barriera di Padova sud sulla D13 Diramazione Padova sud.