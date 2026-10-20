RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 VERSO BOLOGNA
RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 VERSO BOLOGNA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 20 ottobre 2026 – Per consentire lavori di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 5:30 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano/Brescia, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Padova est, in A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare alla barriera di Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.