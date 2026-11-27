RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 VERSO BOLOGNA Per lavori esterni alla rete Aspi
RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 VERSO BOLOGNA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 27 ottobre 2026 – Per consentire lavori di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Venezia, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa, superare l’allacciamento A13, uscire in A4 a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia, per poi immettersi in A13 verso Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.