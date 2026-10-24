RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 VERSO BOLOGNA
RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 VERSO BOLOGNA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 24 ottobre 2026 – Per consentire lavori di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Venezia, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa, proseguire in A4 verso Brescia/Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione verso Venezia, per poi immettersi in A13, direzione Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.