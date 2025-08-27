RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 DA VENEZIA VERSO BOLOGNA
Roma, 27agosto 2025 – Sul ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 30 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, lo svincolo di immissione sulla A13, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700, percorrere la viabilità ordinaria: corso Irlanda, SR308, corso Argentina, corso Kennedy, corso Stati Uniti ed entrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.