RAMO ALLACCIAMENTO A4/A27: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A27 VERSO VENEZIA
Roma, 10 ottobre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A27 Venezia-Belluno, verso Venezia.
In alternativa, chi proviene da Torino o da Trieste, potrà uscire alla stazione di Preganziol, al km 400+200 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SP107 e SP64 verso Venezia ed entrare in A27 a Mogliano Veneto, in direzione Venezia.