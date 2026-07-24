RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26

A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4

Roma, 24 luglio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 28 LUGLIO

-saranno chiusi, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, i Rami di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova e Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di proseguire in A4 verso Milano, uscire a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino, per poi immettersi in A26 verso Genova o Gravellona Toce.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

-saranno chiusi, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, i Rami di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova e Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di proseguire in A4 verso Milano, uscire a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino, per poi immettersi in A26 verso Genova o Gravellona Toce;

-sarà chiuso, per chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.

In alternativa si consiglia di immettersi in A4 verso Milano, uscire a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione verso Torino;

-sarà chiuso, per chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A26 verso Gravellona Toce, uscire a Romagnano Sesia e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova, per poi immettersi in A4 verso Milano.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 30 LUGLIO

-sarà chiuso, per chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A26 verso Gravellona Toce, uscire a Romagnano Sesia e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova, per poi immettersi in A4 verso Milano;

-sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di proseguire in A4 verso Milano, uscire a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino, per poi immettersi in A26 e riprendere il proprio itinerario verso Gravellona Toce.