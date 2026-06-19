RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26. A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4
RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26. A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4
Roma, 19 giugno 2026 – Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, sarà chiuso, sulla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Torino ed è diretto verso Genova.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Milano, uscire a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione verso Torino per poi immettersi in A26 in direzione Genova;
-dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Torino.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A26, verso Gravellona, uscire a Romagnano Sesia Ghemme e rientrare dalla stessa stazione verso Genova per poi immettersi in A4 in direzione di Torino;
-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso, sulla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A26 Genova-Gravellona Toce, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Genova.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla A26, verso Gravellona, uscire a Romagnano Sesia Ghemme e rientrare dalla stazione dalla stessa stazione in direzione Genova;
-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso, sulla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A26 Genova-Gravellona Toce per chi proviene da Milano ed è diretto verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla A26, verso Genova, uscire a Vercelli Est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Gravellona;
-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiuso, sulla A26 Genova Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso Milano.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A26, verso Genova, uscire a Vercelli Est e rientrare dalla stessa stazione verso Gravellona per poi immettersi in A4 verso Milano.