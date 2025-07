RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 DA MILANO VERSO GENOVA

Roma, 26 luglio 2025 – Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 luglio, sarà chiusa, per chi proviene da Milano, l’immissione sulla A26, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce, uscire a Ghemme Romagnano Sesia, al km 145+100 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Genova; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Torino, uscire a Greggio, al km 67+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A26 in direzione Genova.