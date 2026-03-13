RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26. A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
Roma, 13 marzo 2026 – Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiusa, per chi proviene da Milano, l’immissione sulla A26, verso Genova.
In alternativa, immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce, uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 e rientrare dalla stessa stazione verso Genova.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 a Biandrate, per riprendere il proprio itinerario verso Milano.