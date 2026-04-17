RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA PER TRE ORE NOTTURNE IMMISSIONE A26

A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CONFERMATA LA CHIUSURA PER TRE ORE NOTTURNE IMMISSIONE A4

Roma, 17 aprile 2026 – E’ stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di questa sera, venerdì 17, alle 1:00 di sabato 18 aprile del Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri Gravellona Toce. In tale orario, sarà chiuso, per chi percorre la A4 e proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A26, verso Genova e Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo.

In alternativa, uscire in A4 a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione verso Torino e immettersi poi in A26 in direzione Genova o Gravellona.

DALLE 1:00 ALLE 4:00 DI SABATO 18 APRILE

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

-sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo.

In alternativa si consiglia di proseguire in A26 verso Gravellona Toce oltre l’allacciamento con la A4, uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 e rientrare dalla stessa stazione verso Genova, per poi immettersi in A4 verso Milano.