RAMO ALLACCIAMENTO A4/A13: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A13 BOLOGNA-PADOVA
RAMO ALLACCIAMENTO A4/A13: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 11 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio, ed entrare sulla D13 Diramazione Padova sud alla barriera di Padova sud;
-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare sulla D13 Diramazione Padova sud alla barriera di Padova sud.