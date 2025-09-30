RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO / A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 30 settembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo / A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno chiusi i rami di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Roma e da Teramo ed è diretto verso Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), seguire le indicazioni per l’Autostrada D19 Diramazione Roma sud in direzione di Napoli.