RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1

Roma, 9 maggio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 2:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla D19 Diramazione Roma sud direzione Napoli;

-dalle 1:00 alle 6:00 di mercol 13 maggio, sarà chiuso, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord direzione Firenze;

-dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14maggio, saranno chiusi, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Roma, i Rami di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma e Napoli.

In alternativa si consiglia:

verso Firenze, percorrere il G.R.A. e seguire le indicazioni per D18 Diramazione Roma nord, verso Firenze;

verso Napoli, percorrere il G.R.A. e seguire le indicazioni per D19 Diramazione Roma sud, verso Napoli.