RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A1

Roma, 14 settembre 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale e delle barriere di sicurezza e per ispezione e manutenzione viadotti, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, saranno chiusi, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, i Rami di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze e Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Teramo verso Firenze, proseguire sulla A24, uscire a Settecamini, percorrere la SS5 Tiburtina verso Roma Centro, seguire le indicazioni per Setteville ed entrare in A1 alla stazione di Guidonia Montecelio.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A24 verso Roma, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e percorrere la D18 Diramazione Roma nord, in direzione Firenze;

da Teramo verso Napoli, proseguire sulla A24 verso Roma, immettersi sul G.R.A. e percorrere la D19 Diramazione Roma sud, in direzione Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.