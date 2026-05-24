RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A1

Roma, 24 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione di un portale a messaggio variabile, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, saranno chiusi, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, i Rami di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze e Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Teramo verso Firenze, proseguire sulla A24 verso Roma, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e percorrere la D18 Diramazione Roma nord, in direzione Firenze;

da Teramo verso Napoli, proseguire sulla A24 verso Roma, immettersi sul G.R.A. e percorrere la D19 Diramazione Roma sud, in direzione Napoli.