RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZE

Roma, 28 settembre 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “sul fiume Aniene”, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, saranno chiusi, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Roma e da Teramo, i Rami di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire a Settecamini, al km 2+500 della A24, percorrere la SS5 Tiburtina verso Roma Centro, seguire le indicazioni per Setteville ed entrare in A1 a Guidonia Montecelio, verso Firenze.

In ulteriore alternativa, percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e immettersi sulla D18 Diramazione Roma nord, in direzione Firenze.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.