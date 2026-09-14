RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A1

Roma, 14 settembre 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale e delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, saranno chiusi, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Roma, i Rami di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze e Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Firenze, proseguire sulla A24, uscire a Settecamini, percorrere la SS5 Tiburtina verso Roma Centro, seguire le indicazioni per Setteville ed entrare in A1 alla stazione di Guidonia Montecelio, verso Firenze.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A24, immettersi sul G.R.A. e seguire le indicazioni per D18 Diramazione Roma nord, verso Firenze;

verso Napoli, percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per D19 Diramazione Roma sud, verso Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.