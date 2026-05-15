RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER QUATTRO ORE NOTTURNE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZE
RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER QUATTRO ORE NOTTURNE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZE
Roma, 15 maggio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 2:00 di martedì 19 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord, in direzione Firenze;
-sarà chiuso, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e percorrere la D18 Diramazione Roma nord, in direzione Firenze.