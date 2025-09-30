RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO / A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 30 settembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo / A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti, dalle 22:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 6:00 di mercoledì 1 ottobre, saranno chiusi i rami di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Roma e da Teramo ed è diretto verso Firenze.

In alternativa, si consiglia:

-per chi proviene da Roma: percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), immettersi sulla D18 Diramazione Roma nord ed entrare in A1 in direzione di Firenze;

-per chi proviene da Teramo: proseguire sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, immettersi sul G.R.A., proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord ed entrare in A1 in direzione di Firenze.