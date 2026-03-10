RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1

Roma, 10 marzo 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiuso, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze e Napoli.

In alternativa si consiglia:

verso Firenze: proseguire sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e poi sulla D18 Diramazione Roma nord, in direzione di Firenze;

verso Napoli: proseguire sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, immettersi sul G.R.A. e poi sulla D19 Diramazione Roma sud, in direzione Napoli.