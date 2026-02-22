RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO NAPOLI

Roma, 22 febbraio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “Freghizia” e di un sottovia, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Teramo, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A24 fino al G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e immettersi poi sulla D19 Diramazione Roma sud, in direzione Napoli.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A24, uscire a Lunghezza e rientrare dalla stessa stazione verso Teramo, per poi immettersi in A1 verso Napoli.