RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZE
Roma, 16 gennaio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24 Roma-Teramo, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e poi sulla D18 Diramazione Roma nord, in direzione di Firenze.