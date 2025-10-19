RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 19 ottobre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22.00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma e da Teramo, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per D19 Diramazione Roma sud/Napoli.