RAMO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO MODENA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 VERSO MILANO
Roma, 20 marzo 2026 – Per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi percorre la A22 Brennero-Modena e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.
In alternativa, immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Modena nord, al km 157+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano.