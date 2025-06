RAMO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A1

Roma, 3 giugno 2025 – Sul Ramo di allacciamento A22 Brennero-Modena/A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiusa, per chi proviene dal Brennero, l’immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Campogalliano sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 alla stazione di Modena nord;

-nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa, per chi proviene dal Brennero, l’immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna e Milano.

Si precisa che, nelle stesse notti, per chi proviene dal Brennero, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Campogalliano, per la chiusura del tratto Campogalliano-allacciamento A1, di competenza Autostrada del Brennero.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Campogalliano sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria e, chi è diretto verso Bologna, potrà entrare in A1 a Modena nord mentre chi è diretto verso Milano potrà entrare in A1 a Reggio Emilia.