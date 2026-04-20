RAMO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO MILANO
RAMO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO MILANO
Roma, 20 aprile 2026 – Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso, per chi percorre la A22 Brennero-Modena e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Reggio Emilia, in direzione Milano.
In ulteriore alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Modena nord, al km 157+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano.