RAMO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO MILANO

Roma, 8 maggio 2026 – Per consentire lavori di ammodernamento cavalcavia, sarà chiuso, per chi percorre la A22 Brennero-Modena e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Reggio Emilia, in direzione Milano.

In ulteriore alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Modena nord, al km 157+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano.