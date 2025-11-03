RAMO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO BOLOGNA

Roma, 3 novembre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso il Ramo che dalla A22 Brennero-Modena immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene dal Brennero ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Campogalliano sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 alla stazione di Modena nord, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.