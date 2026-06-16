RAMO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO BOLOGNA
RAMO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO BOLOGNA
Roma, 16 giugno 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso, per chi percorre la A22 Brennero-Modena e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Modena nord, in direzione Bologna.