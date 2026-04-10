RAMO ALLACCIAMENTO A22/A1: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 VERSO MILANO
RAMO ALLACCIAMENTO A22/A1: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 VERSO MILANO
Roma, 10 aprile 2026 – Sul Ramo di allacciamento A22 Brennero-Modena/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa, per chi proviene dal Brennero, l’immissione sulla A1 verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, con orario 21:00-5:00;
-dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 aprile;
-dalle 22:00 di domenica 19 alle 5:00 di lunedì 20 aprile.
In alternativa si consiglia di uscire a Campogalliano o a Carpi, sulla A22 Brennero-Modena, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 alla stazione di Modena nord o di Reggio Emilia, oppure immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Modena nord, al km 157+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano.