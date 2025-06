RAMO ALLACCIAMENTO A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A26

Roma, 25 giugno 2025 – Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 giugno sarà chiuso, per percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia e proviene da Torino, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Felizzano sulla A21, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 a Casale Monferrato sud, in direzione di Gravellona Toce;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 giugno, sarà chiuso, per chi percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia e proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova e Gravellona Toce.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria ovest sulla A21, percorrere la viabilità ordinaria e, chi è diretto verso Genova potrà entrare in A26 ad Alessandria sud mentre, chi è diretto verso Gravellona Toce, potrà entrare sulla stessa A26 alla stazione di Casale Monferrato sud.