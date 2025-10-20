RAMO ALLACCIAMENTO A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26
Roma, 20 ottobre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Felizzano, al km 51+600 della A21, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 ad Alessandria sud;
-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Felizzano, al km 51+600 della A21, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 a Casale Monferrato sud.