RAMO ALLACCIAMENTO A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA/A26 E A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 31 ottobre 2025- Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A26 e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia immette sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria ovest, al km 66+000 della A21, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione Gravellona Toce;

-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce immette sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso Torino.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Felizzano, per riprendere il proprio itinerario in direzione Torino;

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia immette sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Genova.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria ovest, al km 66+000 della S21, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione Genova;

-dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce immette sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso Torino e Piacenza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Torino, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Felizzano;

per chi è diretto verso Piacenza, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest.